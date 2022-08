"O que nós estamos a fazer neste momento é a estratégia nacional. O nosso foco é combater, de forma cerrada, todo o comportamento desviante, tudo o que tem a ver com tendências do servidor público de prevaricar", declarou o diretor-geral do IGAP, Augusto Mangove, durante a abertura da reunião do Conselho Coordenador da instituição hoje em Maputo.

O documento, que deverá ser concluído e divulgado até dezembro, vai ser baseado na Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública (ERDAP), aprovada pelo Governo moçambicano em 2012.

"De uma forma geral, podemos dizer que o combate à corrupção em Moçambique está a surtir os efeitos desejados [...] Há um trabalho de controlo interno, há um rastreio que está sendo feito nas instituições públicas", disse o responsável.

Os dados mais recentes sobre o impacto da corrupção em Moçambique divulgados pela Procuradoria-Geral da República indicavam que o crime de peculato lesou o Estado moçambicano em mais de 7,9 milhões de euros em 2020.

O valor correspondente aos desvios de fundos do Estado em 2020 - tipificados como peculato - traduzem um aumento quando comparado com o ano anterior, em que o montante resultante da apropriação ilícita dos recursos públicos foi de pouco mais de 7,7 milhões de euros.

