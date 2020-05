"Ao que tudo indica, há um aumento dramático do número de cadeias de transmissão na última semana", referiu Ilesh Jani, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde (INS) durante a apresentação do boletim epidemiológico do país relacionado com a pandemia de covid-19.

Na semana que terminou no sábado foram detetadas 36 novas cadeias de transmissão, face a apenas duas na semana anterior, sendo que o total ainda está a ser apurado.