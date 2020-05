Segundo fonte da instituição, o local encontra-se na bacia do rio Mecubúri a cerca de 70 quilómetros da cidade, em alternativa a outros dois possíveis locais nos rios Meluli e Monapo.

O reforço do abastecimento de água à capital provincial de Nampula é apontado há vários anos como uma necessidade, decorrendo negociações com parceiros de cooperação para levar as obras por diante.