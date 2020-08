"Neste momento de dor, em nome do Governo de Moçambique e no meu nome próprio, gostaria de exprimir as nossas sinceras condolências e, através de vós, ao povo e Governo da República da Índia", disse Filipe Nyusi, citado hoje num comunicado da Presidência distribuído à comunicação social.

O acidente de avião, um Boeing 737 da companhia Air India Express, subsidiária da companhia Air India, causou a morte de 18 pessoas, incluindo os dois pilotos, e outras 127 pessoas continuam internadas em hospitais, segundo os últimos dados.