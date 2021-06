A vítima mortal é uma moçambicana de 43 anos e o óbito foi declarado na segunda-feira, refere a nota de atualização de dados governamental.

O número total de infeções que o país registou sobe para 71.165, 97 % dos quais recuperados da doença.

O país testou 561.992 casos suspeitos desde o início da pandemia (em março), dos quais 811 nas últimas 24 horas.

As autoridades moçambicanas também registaram mais uma pessoa totalmente recuperada da doença, havendo, no entanto, 635 casos ativos no país.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.739.777 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EYAC // LFS

Lusa/Fim