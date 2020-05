"Trata-se de um cidadão moçambicano de 36 anos, que não apresenta sintomatologia e, por isso, encontra-se em isolamento domiciliar", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a covid-19 em Moçambique.

O novo paciente é um trabalhador da petrolífera Total, em Cabo Delgado, região foco de infeções após a descoberta de um caso na zona de construção dos projetos de gás natural em Afungi, no norte de Moçambique.

Apenas trabalhos essenciais estão a ser realizados nas obras do megaprojeto para exploração de gás liderado pela Total.

Dos 82 casos acumulados em Moçambique, já houve 27 recuperados, dos quais três nas últimas 24 horas.

Segundo Rosa Marlene, um caso "teve sintomas leves, os outros dois curaram-se sem sintomas" e "todos cumpriram isolamento domiciliar".

Desde que foi declarada a pandemia de covid-19, em 11 de março, as autoridades em Moçambique realizaram 3.356 testes, dos quais 82 resultaram positivos, com 73 de transmissão local e nove importados, e sem vítimas mortais.

As autoridades rastrearam mais de 600 mil pessoas, há um total acumulado de mais de 12 mil pessoas em quarentena e 1.364 em acompanhamento.

Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se a toda a população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EYAC // LFS

Lusa/Fim