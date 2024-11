De acordo com dados da execução orçamental do terceiro trimestre no setor de Energia, relativamente à expansão de energia elétrica no território nacional, "foram estabelecidas 202.213 ligações domiciliárias, através da rede elétrica nacional, o correspondente a uma realização de 101%, de plano de 200.000" para aqueles três meses (julho a setembro).

O relatório acrescenta que foram construídos neste período os primeiros 40 quilómetros "da espinha dorsal do sistema de transporte de eletricidade de alta tensão a 400 KW", a qual "irá ligar o norte ao sul do país comportando os troços Temane, Maputo, Chimuara - Alto Molócue, "correspondendo a 100% de realização da meta planificada".

"A linha de transmissão está concluída e em curso o comissionamento para ligação", refere o documento.

O Presidente de Moçambique apontou em 02 de maio o objetivo de concluir até dezembro a eletrificação de todas as sedes de postos administrativos do país e assegurar que 10 milhões de moçambicanos têm acesso a eletricidade pela primeira vez.

Filipe Nyusi afirmou que, ao abrigo do programa "Energia para todos", a meta passa por "permitir que todas as sedes de postos administrativos estejam eletrificadas" até "finais de 2024", depois da eletrificação "no século passado de todas as sedes distritais" do país.

"É nossa meta que a taxa de cobertura [da população do país] alcance 64%, assegurando que 10 milhões de moçambicanos tenham energia elétrica pela primeira vez", apontou o chefe de Estado.

