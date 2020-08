Os novos casos resultam de 1.184 casos suspeitos testados para a covid-19 entre sexta-feira e sábado dos quais 1.101 deram negativo, avança a nota do Misau.

De acordo com as autoridades de saúde, as 83 pessoas que testaram positivo nas últimas 24 horas encontram-se em isolamento domiciliário.

Decorre o mapeamento dos contactos das novas infeções, adianta o comunicado.

De sexta-feira para sábado, 61 pessoas recuperaram de covid-19, subindo para 1.133 o total de casos nessa condição, o equivalente a 40,7% de todo o número de casos positivos registados até ao momento.

O país conta com 1.634 casos ativos de covid-19, sendo a cidade de Maputo a que têm a maioria, com 629, seguida da província de Maputo, com 351, Nampula, 232, Cabo Delgado, 209, e Gaza, 125.

As restantes cinco províncias moçambicanas têm menos de 30 casos, cada.

Moçambique já testou um total de 76.614 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de 1,7 milhão de pessoas, desde o registo da primeira infeção, a 22 de março.

Um total de 4.363 pessoas observam ainda a quarentena domiciliar das 28.140 pessoas que foram submetidas a esse tipo de isolamento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

PMA // VC

Lusa/Fim