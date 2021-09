A vítima mortal foi um homem de nacionalidade moçambicana com 51 anos.

A província de Nampula, no norte do país foi a que registou mais novos casos, 47, seguindo-se a cidade de Maputo com 27.

Nas últimas 24 horas houve 11 internamentos e oito altas, permanecendo sob cuidados hospitalares 112 pacientes.

Moçambique tem um total acumulado de 1.878 óbitos e 147.923 casos de covid-19, dos quais 92,8% recuperados.

Ainda nas últimas 24 horas, o país vacinou 52.235 pessoas com a segunda dose de proteção contra a doença.

Desde o início da vacinação, a 08 de março, o país tem um cumulativo de 1.385.098 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus.

A covid-19 provocou pelo menos 4.560.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,27 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

