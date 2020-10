"Trata-se de um paciente de 53 anos de idade, do sexo feminino e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu para óbito após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento em uma unidade hospitalar da Cidade de Maputo", lê-se no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia do Ministério da Saúde, que refere a existência de um acumulado de 10.707 casos.

Do total de casos que o país já testou, 2.357 estão ativos, registando-se 8.272 casos recuperados, segundo o boletim de atualização do Ministério da Saúde.

O país tem 36 pessoas internadas em centros de isolamento.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 165.671 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais 39,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 39.584 mortos confirmados em mais de 1,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

