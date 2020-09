A vítima é um moçambicano de 64 anos que esteve internado numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, capital do país, onde morreu no domingo "após o agravamento do seu estado clínico".

Com os casos hoje registados, Moçambique eleva o total acumulado de casos de covid-19 para 8.288.

Moçambique contabiliza um total de 4.836 pessoas dadas como recuperadas (58% do cumulativo de infeções), enquanto 45 estão internadas nos centros de isolamento.

"Os pacientes internados padecem de diversas patologias crónicas, sendo que a mais frequente é a hipertensão arterial e a diabetes", anunciou o Ministério da Saúde.

Desde o anúncio do primeiro caso do novo coronavírus no país, em 22 de março, o país testou um total de 135.407 casos suspeitos.

LYN // SR

Lusa/Fim