Os quatro óbitos foram registados na cidade e província de Maputo, um no domingo e os restantes três na segunda-feira, indica uma nota de atualização de dados sobre a pandemia.

O documento refere ainda que o total acumulado de casos em Moçambique subiu para 28.270, havendo ainda 19.132 (67%) de pessoas dadas como recuperadas, das quais 252 recuperadas nas últimas 24 horas.

A cidade de Maputo, capital do país, continua a registar o maior número de casos, com 4.284 do total de 8.881 ativos.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, o país testou cumulativamente um total de 308.913 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

