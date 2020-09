A cidade de Maputo registou o maior número de casos (199), correspondendo a 74% do total dos casos reportados hoje em todo o país, seguindo-se as províncias de Zambézia e Maputo, com 31 casos (11.5%) cada - a capital corresponde a uma divisão administrativa e a província que a envolve corresponde a outra.

Moçambique contabiliza um total de 5.205 pessoas dadas como recuperadas (60% do cumulativo de infeções), enquanto 50 estão internadas nos centros de isolamento.