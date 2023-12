"Infelizmente, os arménios da diáspora no Ocidente estão a explorar as dificuldades da população arménia e a tentar virar outros países contra o Azerbaijão", disse Fidan durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo azeri, Djeyhoun Bayramov.

"Todos os países fora da região devem encorajar a normalização" entre os dois países, defendeu.

O ministro turco também saudou as recentes medidas de fortalecimento da confiança entre Baku e Erevan, incluindo uma troca de prisioneiros realizada na quarta-feira, após décadas de conflito.

No que diz respeito às relações da Turquia com a Arménia, Fidan mostrou-se confiante, afirmando não ver "quaisquer obstáculos à normalização com a Arménia".

"Estamos à espera que o acordo de paz com o Azerbaijão seja finalizado. Depois só nos faltará resolver algumas questões técnicas e políticas, mas nada que não possa ser resolvido", assegurou.

"O que está a acontecer atualmente entre o Azerbaijão e a Arménia terá um impacto positivo na normalização das relações entre a Turquia e a Arménia", garantiu o ministro turco.

?Aliada do Azerbaijão, a Turquia apoiou Baku durante a guerra pelo controlo de Nagorno-Karabakh, embora tente, há vários anos, normalizar as suas difíceis relações com a Arménia.

Durante três décadas, Baku e Erevan estiveram em confronto pelo controlo deste enclave separatista arménio, completamente reconquistado em setembro passado pelo Azerbaijão.

Os dois lados, que se comprometeram a normalizar os seus laços, iniciaram uma série de medidas de fortalecimento de confiança, incluindo uma troca de prisioneiros na quarta-feira.

Ao mesmo tempo, Erevan retirou a candidatura para acolher a próxima cimeira sobre o clima, a COP29, e mostrou-se confiante de que Baku receberá apoio internacional como possível anfitriã deste evento, o que acabou por ser confirmado pela presidência da COP28.

Ambos os países procuram assinar um acordo de paz que ponha fim ao conflito sobre Nagorno-Karabakh, um território situado no Azerbaijão e povoado até há pouco tempo por arménios, que tiveram de abandonar a região em setembro passado, quando o Azerbaijão a retomou através de uma operação militar.

PMC (JSD) // JH

Lusa/Fim