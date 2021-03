A deslocação, até quarta-feira, a convite do chefe da diplomacia cabo-verdiana, Rui Figueiredo Soares, "insere-se no quadro dos esforços das mais altas autoridades dos dois países no sentido de alargar e aprofundar as relações bilaterais, conferir-lhes uma nova dinâmica e elevá-las a um patamar que corresponda à importância dos laços históricos, culturais e afetivos que unem os povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau", segundo uma nota de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde.

A cooperação bilateral nos domínios da formação, comunicação social, agricultura, modernização administrativa e integração das respetivas comunidades dominará a agenda dos dois governantes.

A ministra guineense será recebida hoje pelo Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, e, acompanhada pelo seu homólogo, desloca-se à ilha do Fogo, onde se encontrará com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

No Fogo, Suzi Barbosa irá visitar empreendimentos turísticos, empresas do setor vinícola e a Casa das Bandeiras.

Nos dias seguintes, a agenda da ministra inclui mais visitas, reuniões de trabalho e assinaturas de protocolos de cooperação entre os dois governos.

Nos últimos meses, os dois países têm aprofundado as relações bilaterais: em janeiro, o Presidente da República cabo-verdiano foi o primeiro chefe de Estado de Cabo Verde a deslocar-se à Guiné-Bissau, e, no mês seguinte, Cabo Verde inaugurou a sua primeira embaixada em Bissau, durante uma visita de Rui Figueiredo Soares àquele país.

