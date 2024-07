"O Governo português, através do primeiro-ministro [Luís Montenegro], logo na manhã de domingo teve a oportunidade de condenar veementemente um ato de violência política inaceitável e intoleráve. A nossa posição, sob esse ponto de vista, é claríssima", declarou Paulo Rangel aos jornalistas no Eurafrican Forum, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos.

"Mostrámos uma grande preocupação com a subida, eu diria muito preocupante, de níveis de violência política na sociedade internacional", declarou.

Além do ataque de sábado contra Trump, Rangel lembrou outro atentado recente contra "o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que ainda está em recuperação de um atentado gravíssimo que sofreu no seu país" e que "a primeira-ministra Mette Frederiksen, da Dinamarca, também sofreu uma agressão, que depois não teve consequências maiores, mas que é altamente problemática".

"De facto, é preocupante quando vemos que estamos perante uma certa frequência, eu diria mesmo, de atos de violência política que estavam nas últimas décadas banidos dos nossos horizontes", declarou Rangel.

