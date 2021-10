MNE diz acompanhar preocupações de Borrell com decisão israelita de criar novos colonatos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português indicou hoje que acompanha as preocupações do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, com o plano de Israel para construir 3.000 novas casas para colonos judeus na Cisjordânia ocupada.