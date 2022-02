De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente do parlamento convocou a reunião da conferência de líderes na quarta-feira, pelas 12:00, que tem como único ponto da ordem de trabalhos a "reavaliação da ordem do dia da comissão permanente de 24 de fevereiro de 2022, tendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, manifestado a sua disponibilidade para estar presente na referida Comissão Permanente".

A nota não especifica o assunto que leva à mudança na ordem do dia tendo em vista a disponibilidade do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para comparecer perante a comissão permanente, mas acontece depois do reconhecimento por parte do Presidente russo, Vladimir Putin, da independência dos territórios ucranianos separatistas pró-Rússia.

Este reconhecimento já foi condenado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Governo, nomeadamente, pelo primeiro-ministro, António Costa, assim como pela União Europeia, que garantiu uma resposta ocidental "com unidade e firmeza".

AFE // ACL

Lusa/Fim