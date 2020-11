A filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, casada com Sindika Dokolo, indicou que antes das cerimónias fúnebres, terá lugar na quinta-feira uma oração em memória do empresário.

"A cerimo´nia em homenagem a` sua vida sera´ no dia 5 de novembro de 2020, a`s 16:00 no Jumeirah, Dubai", onde a família reside atualmente e onde o empresário perdeu a vida na passada quinta-feira, num acidente de mergulho, escreveu Isabel dos Santos.