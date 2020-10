A posição do MISA (sigla inglesa), a que a Lusa teve acesso, surge após as denúncias de censura do jornalista e economista que, no sábado, anunciou o fim da colaboração na rubrica "Direto ao Ponto".

Segundo Carlos Rosado de Carvalho, a TV Zimbo considerou que não era "oportuno" abordar o tema Edeltrudes Costa, que o economista pretendia "dissecar".