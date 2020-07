"Foi com imensa tristeza que a direção do Ministério do Interior tomou conhecimento do passamento físico do general Kundi Paihama" refere o gabinete de Eugénio Laborinho num comunicado a que a Lusa teve acesso, acrescentando que "Angola perde mais um filho que, desde muito cedo, abdicou a sua juventude em defesa da pátria".

O comunicado assinala também que Kundi Paihama, uma das figuras emblemáticas do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), "esteve sempre presente nos momentos mais difíceis, com a força, coragem e determinação que se impunha".