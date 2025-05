Ministro do Interior da Roménia designado como primeiro-ministro interino

Bucareste, 06 mai 2025 (Lusa) -- O Presidente interino da Roménia, Ilie Bolojan, nomeou hoje o ministro do Interior, o liberal Catalin Predoiu, para chefiar o Governo temporariamente, após a demissão do primeiro-ministro devido à derrota do candidato presidencial apoiado pela coligação no poder.