Segundo a agência AP - Associated Press, Nikos Christodoulides, de 48 anos manifestou interesse em concorrer às próximas eleições presidenciais, mas sublinhou ser prematuro oficializar a candidatura, criticando o que chamou de "campanha contraproducente", numa altura em que o país enfrenta "grandes desafios" causados pela pandemia de covid-19.

Em declarações hoje aos jornalistas, Nikos Christodoulides, no cargo desde 2018, explicou que apresentou o pedido de demissão, há vários dias, mas só na sexta-feira foi aceite pelo Presidente Nicos Anastasiades.

Segunda-feira será o último dia em que exercerá as funções de ministro das Relações Exteriores do Chipre, que concluirá com uma reunião com o seu congénere do Kuwait.

ABC // EA

Lusa/Fim