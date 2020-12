"O ministro deseja o melhor a Edith Zwoizalla [primeira vacinada]. Porém, havíamos acertado com os parceiros da União Europeia (UE) e os 16 "Länder" [estados federados] que a vacinação começaria no domingo", explicou um porta-voz do Ministério da Saúde ao jornal "Bild".

Edith Kwoizalla recebeu no sábado a primeira dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica alemã BioNTech, associada à americana Pfizer.

Esta foi uma decisão das autoridades daquele distrito que consideraram que "não fazia sentido esperar mais um dia", uma vez que estava "tudo pronto", afirmou o diretor do lar de idosos, Tobias Krüger.

Os 40 residentes e 10 funcionários da residência de Halberstadt (leste do país) no estado federado de Sajonia Anhalt foram vacinados, segundo noticiaram os meios de comunicação social locais, enquanto no resto do país a vacinação arranca hoje.

No sábado, Jens Spahn deu uma conferência de imprensa em que reiterou o plano de distribuir 1,3 milhões de doses aos estados federados antes do final do ano.

A meta do Governo é oferecer a todos os cidadãos a opção de se vacinarem até meados do próximo ano, explicou hoje o ministro.

Nesta primeira fase, a vacinação é feita diretamente nas casas de repouso para onde são transferidas as equipas móveis de vacinação.

Já nos próximos dias serão abertos os 440 postos de vacinação distribuídos por todo o país, sendo a expetativa a de administrar cerca de 700.000 doses semanais a partir de janeiro.

Como em grande parte da UE, será uma campanha gradual que começará com os grupos mais vulneráveis, nomeadamente residentes em lares de idosos, pessoas com mais de 80 anos e profissionais de saúde mais expostos a infeções.

A Alemanha garantiu 300 milhões de doses, através da UE ou através de seus próprios contratos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.756.060 mortos resultantes de mais de 80,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.556 pessoas dos 392.996 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

SVF // VM

Lusa/Fim