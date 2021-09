"É inabalável o esforço de todas comunidades educativas para que, depois destes dois anos, possamos abrir com toda a normalidade possível este ano letivo", sublinhou Tiago Brandão Rodrigues, no final de uma visita ao Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, em Lisboa

O ministro da Educação, que acompanhava o primeiro-ministro, António Costa, numa visita àquele agrupamento em Lisboa para assinalar o arranque de um novo ano letivo, elegeu as escolas e os seus profissionais como protagonistas da sua mensagem.

"Queria saudar as comunidades educativas, agradecer e homenagear todo o trabalho, e dar uma palavra de confiança por todo o trabalho que tem sido feito", destacou.

Para Tiago Brandão Rodrigues, foi também esse trabalho que permitiu agora começar o ano letivo com alguma normalidade, depois de dois anos marcados pela pandemia de covid-19 que obrigou ao encerramento prolongado das escolas e a reabertura com regras estritas.

Com os professores e funcionários vacinados, bem como a grande maioria dos alunos a partir dos 12 anos, e os rastreios que vão decorrer de forma faseada até 15 de outubro, as aulas recomeçam com mais segurança, mantendo as regras a que já se habituaram no ano passado, por isso, a prioridade será trabalhar para recuperar o tempo perdido.

"Nesse sentido é importante entendermos que as escolas têm a autonomia reforçada, é importante entender que as escolas têm um plano de recuperação das aprendizagens, para podermos pensar verdadeiramente o que é este próximo ano letivo depois de dois anos letivos que foram muito complexos", afirmou o ministro da Educação.

Nas escolas do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, o regresso vai ser progressivo: na terça-feira foi a vez dos mais pequenos, do pré-escolar, e hoje começaram as aulas dos alunos dos 1.º e 5.º ano de escolaridade.

De sorrisos escondidos pelas máscaras, obrigatórias a partir do 2.º ciclo, recomendadas no 1.º, mas usadas por todos, os alunos contavam ao primeiro-ministro e ao ministro da Educação que estavam felizes por regressar.

Às quatro turmas visitadas, António Costa e Tiago Brandão Rodrigues repetiram a mesma pergunta: "Estavam com saudades da escola?" Entre os alunos do 1.º e do 5.º ano, as respostas também foram unânimes.

À saída, a orquestra da Escola despediu-se dos governantes com a canção "O primeiro dia", de Sérgio Godinho.

Por todo o país, esta semana será marcada por primeiros dias, com o arranque oficial do ano letivo que começou na terça-feira e que se vai prolongar até sexta-feira.

No final da visita, também o primeiro-ministro se manifestou confiante de que o novo ano letivo vai decorrer sem sobressaltos.

Num breve discurso, António Costa disse que "graças à vacinação se pode considerar que a pandemia da covid-19 está controlada" e que este é o momento "de transmitir um agradecimento muito profundo às comunidades escolares".

