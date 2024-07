"O Hezbollah ultrapassou a linha vermelha", escreveu Gallant na rede social X, poucos minutos depois de o exército israelita ter anunciado um ataque que visava, segundo o ministro da Defesa, um comandante responsável pelo ataque de sábado com foguetes nos montes Golã sírios anexados, que custou a vida a 12 crianças.

Fonte próxima do Hezbollah citada pela AFP refere que há pelo menos dois mortos no ataque israelita perto de Beirute.

As Forças Armadas de Israel (IDF) confirmaram hoje ter realizado um "ataque direcionado" em Beirute, capital do Líbano, visando o comandante do grupo xiita libanês Hezbollah, alegadamente responsável pelo ataque contra território israelita.

"As IDF realizaram um ataque direcionado contra o comandante responsável pelo assassínio das crianças em Majdal Shams (norte de Israel) e pela morte de muitos outros civis israelitas", refere comunicado das IDF, remetendo para mais tarde informações adicionais.

Fontes locais citadas pelas agências noticiosas internacionais no Líbano relataram uma explosão nos subúrbios a sul de Beirute conhecidos como Dahye, um importante bastião do Hezbollah.

Uma fonte próxima do Hezbollah noticiou este ataque israelita, três dias depois de um ataque mortal nos Montes Golã, atribuído ao grupo xiita libanês.

"Israel atacou os subúrbios a sul de Beirute", um bastião do Hezbollah, disse uma fonte do movimento xiita, enquanto as agências noticiosas internacionais relatam depoimentos de testemunhas que ouviram um forte estrondo e uma nuvem de fumo.

JSD (RJP/PDF) // PDF

Lusa/Fim