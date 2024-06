Nuno Melo falava aos jornalistas à entrada de um comício para as europeias da AD, em Lamego (Viseu).

"A informação que tenho do Chefe do Estado Maior da Força Aérea é precisamente no sentido de que haverá uma averiguação a este acidente para se perceber a razão e apurar todas as responsabilidades", disse, acrescentando que será feita por "duas entidades", sem precisar quais.

Questionado se não entendeu cancelar a sua participação neste comício da AD, o também líder do CDS-PP diz que ponderou essa hipótese.

"Ponderei e tenciono fazer uma referência ao que aconteceu, entendi que é uma boa oportunidade para saudar a Força Aérea e apresentar, como ministro da Defesa Nacional, os sentimentos à família dando relevância ao que aconteceu, o que, se cancelando, não teria oportunidade de fazer", justificou.

O ministro disse não ter mais dados sobre o ferido que resultou deste acidente.

SMA // SF

Lusa/fim