Em causa está um requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP para audição do governante sobre a execução do PEPAC e do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

O requerimento foi aprovado, na reunião que decorreu pós-plenário de quarta-feira, com os votos a favor do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal e Livre.

O PCP, o CDS e o Bloco de Esquerda não estiveram representados nesta reunião.

José Manuel Fernandes defendeu, recentemente, em entrevista ao Público, que um dos seus objetivos é que Portugal não perca "um cêntimo" da PAC.

O ministro da Agricultura e Pescas também tem vindo a referir que a execução dos fundos europeus é muito baixa.

Ainda não é conhecida a data para a audição do ministro.

