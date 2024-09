"A Volkswagen é um grupo que investe na inovação, adaptando a produção às necessidades do mercado [...] e o Governo dará o apoio necessário para garantir o futuro da Autoeuropa", garantiu a ministra na cerimónia comemorativa dos 30 anos da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, que decorreu na fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

"O modelo de negociação coletiva típico e específico desta empresa, que se afasta do modelo geral, é um caso de grande sucesso. E isso deveu-se, entre outras coisas, à maturidade e ao papel fundamental da Comissão de Trabalhadores desta empresa. Aquilo que eu espero é que esse papel continue para o futuro", acrescentou a governante em declarações aos jornalistas, lembrando que, durante o seu percurso académico, publicou um livro sobre este modelo de negociação.

Para o atual coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, Rogério Nogueira, o aniversário "significa muita esperança, muito reconhecimento [...], principalmente pelo trabalho dos fundadores da Comissão de Trabalhadores, que se traduziu em muitas conquistas e em entendimentos bastante positivos, que contribuíram, em grande escala, para a continuidade da Autoeuropa em Portugal durante mais de 30 anos".

"Seguimos sempre o caminho certo, o caminho do diálogo, o caminho do entendimento, da resolução dos problemas. O diálogo social sempre foi a nossa grande ferramenta de trabalho. E penso que isto, ao longo destes 30 anos, foi um fator essencial para o desenvolvimento da Autoeuropa e para o futuro toda fábrica", frisou Rogério Nogueira.

Na cerimónia realizada hoje de manhã, o diretor de Recursos Humanos, Dieter Neuhäusser, lembrou que o projeto inicial, da parceria entre a Ford e Volkswagen, era fazer uma fábrica para "10 ou 20 anos", destacando a "cultura de responsabilidade social" do grupo alemão, que três décadas depois mantém a fábrica da Autoeuropa em plena atividade.

"Temos mais de 2.400 trabalhadores com 30 anos de Autoeuropa", sublinhou Dieter Neuhäusser, convicto de que não será fácil encontrar exemplos semelhantes noutras empresas.

As comemorações dos 30 anos da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa contaram também com as presenças de ex-coordenadores da Comissão trabalhadores, como António Chora, do diretor-geral da fábrica Thomas Hegel Gunther, do secretário-geral do Comité Mundial das Comissões de Trabalhadores da Volkswagen, Dariusz Dabrowski, e do presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro.

GR // JNM

Lusa/Fim