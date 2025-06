Ministra do Ambiente anuncia nova área marinha protegida do Banco de Gorringe

Lisboa, 11 jun 2025 (Lusa) -- A ministra do Ambiente anunciou hoje a criação da área marinha protegida (AMP) do Banco de Gorringe, a sudoeste do Algarve, que fará com que Portugal se aproxime do objetivo de ter 30% de oceano protegido até 2030.