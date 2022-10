"O objetivo da sua visita é fortalecer as relações bilaterais entre a República da Finlândia e a República de Moçambique e fomentar a cooperação e parcerias no setor da educação entre os dois países", indica a nota.

Na sua visita, segundo o documento, Li Andersson vai "familiarizar-se com os progressos e desafios do setor da educação em Moçambique", no âmbito dos apoios que a Finlândia desembolsa para o país africano neste domínio.

"A ministra será recebida pela sua homóloga moçambicana, Carmelita Namashulua. Nas suas discussões, passarão em resenha os progressos e desafios do setor da educação no âmbito da contribuição da Finlândia ao Plano Estratégico", acrescenta o documento, que prevê também visitas da governante finlandesa a instituições de ensino moçambicanas, entre escolas e universidades.

Desde 2003, a Finlândia contribui anualmente com nove milhões de euros para o fundo comum do Governo e dos doadores que apoia o desenvolvimento da educação em Moçambique, segundo dados oficiais da embaixada finlandesa em Maputo.

