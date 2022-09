Ministra da Defesa diz que cibersegurança é "da maior importância" e segue investigações a ciberataque

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, qualificou hoje o tema da cibersegurança como "da maior importância" e assegurou que o Ministério continuará a colaborar com as investigações em curso no caso do ciberataque contra o Estado-Maior-General das Forças Armadas.