"Há duas prioridades que considero muito importantes. A primeira é reforçar os investimentos na defesa. A paz é algo que só poderemos assegurar com o reforço na defesa, todos percebemos isso nesta altura" em que decorre há mais de um mês o conflito na Ucrânia, afirmou.

Helena Carreiras falava aos jornalistas no final da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

A ministra afirmou que a concretização dessa prioridade passa por "reforçar o investimento na modernização das capacidades e equipamentos das Forças Armadas, significa também investir nas pessoas, valorizar as pessoas das Forças Armadas, os militares, significa recrutar e reter mais jovens".

Outra prioridade estabelecida pela ministra da Defesa é "aproximar a defesa da sociedade".

"As pessoas têm que conhecer as suas Forças Armadas mais e melhor e as Forças Armadas têm que conhecer a sociedade que defendem. E esta prioridade é condição e legitima a primeira, o reforço dos investimentos", sustentou.

À saída da cerimónia, Helena Carreiras foi questionada sobre o facto de ser a primeira mulher a assumir a pasta da Defesa, comentando que "já era tempo".

"E é de facto um tempo desafiante. Assumo este cargo para servir o meu país com muito orgulho, é de facto um desafio", declarou, apontando que vai implementar um programa de Governo com o qual se identifica "e que tem objetivos muito claros".

