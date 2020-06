"É proibida a circulação em todo o território nacional a circulação de viaturas com vidros escuros a partir do dia 26 de junho (sexta-feira)", refere-se no comunicado.

O Ministério do Interior também proibiu a utilização de películas para escurecer os vidros.

Em relação às viaturas que têm originalmente os vidros escuros, os proprietários devem proceder ao seu registo no Ministério do Interior na secção de trânsito.

"A violação do disposto no presente comunicado implica a apreensão da viatura em causa e a aplicação de uma multa de 100.000 francos cfa (cerca de 150 euros)", acrescenta-se no comunicado, assinado pelo ministro do Interior, Botche Candé.

O Ministério do Interior justificou a medida com a necessidade de aumentar a segurança e diminuir a criminalidade no país, especialmente a relacionada com o tráfico de droga e de seres humanos, espancamentos e transporte de armas de fogo, justificou.

MSE // VM

Lusa/Fim