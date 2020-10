Na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia em Portugal, a governante revelou que estes testes vão chegar por fases e que a primeira entrega deve ocorrer no início do próximo mês.

"O ministério da Saúde aceitou a disponibilidade da Cruz Vermelha Portuguesa para o fornecimento de testes rápidos. Estão pré-reservados, pela Cruz Vermelha Portuguesa, um total de 500 mil testes. [Serão recebidos] em tranches, de forma faseada, ao abrigo de um financiamento europeu. A primeira fase de entrega, 100 mil testes, será na primeira semana de novembro e serão utilizados nas condições definidas pela norma de estratégia nacional de testes para a SARS-CoV-2 em contexto de surtos", observou.

Marta Temido clarificou mais à frente na conferência de imprensa que a integração destes testes rápidos não vai pesar no financiamento previsto para o Ministério da Saúde no Orçamento do Estado e que estes testes antigénio serão aproveitados para lidar com surtos em lares, segundo uma norma que vai sair "até ao final desta semana".

Adicionalmente, a ministra da Saúde informou que a emissão de requisição de testes de diagnóstico da covid-19 a partir da linha SNS24 foi ativada hoje de manhã, como meio para agilizar a disponibilização de testes numa fase de crescimento acentuado das infeções e num dia em que o país bateu o recorde de pessoas internadas (1.418) em hospitais devido à doença provocada pelo novo coronavírus.

Portugal contabiliza hoje mais 31 mortos relacionados com a covid-19 e 2.899 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado, desde o início da pandemia de covid-19 Portugal já contabilizou 112.440 casos confirmados e 2.276 óbitos.

