"Na generalidade, as provas ModA têm decorrido dentro da normalidade e com tranquilidade", refere a tutela, numa nota enviada à agência Lusa.

Os alunos dos 4.º e 6.º ano estão desde segunda-feira a realizar as provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA), que na primeira semana testaram os conhecimentos a Português.

Com as provas a realizarem-se em formato digital e com uma greve de professores a decorrer, os serviços do Ministério receberam apenas relatos de "falhas pontuais, que as escolas têm conseguido resolver para a realização da prova".

O balanço do MECI contraria o relato feito hoje pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que fala em alunos sem aulas ou testes feitos em corredores por falta de rede nas escolas.

De acordo com o levantamento feito pela federação junto de 175 escolas (114 do 1.º ciclo e as restantes do 2.º ciclo), em 30% das escolas do 1.º ciclo, a greve de professores impediu a aplicação provas ModA.

A falta de condições também obrigou muitos agrupamentos a reagendar ou emitir novas convocatórias para que os alunos do 4.º e 6.º anos pudessem voltar a realizar a prova, referiu a organização sindical.

A Fenprof relatou também problemas desde códigos de acesso inválidos, computadores inoperacionais e falhas de rede, a situações em que as provas tiveram mesmo de ser feitas "em corredores por inexistência de rede nas salas de aula".

As provas ModA decorrem até 06 de junho, tendo a Fenprof convocado uma greve a todas as tarefas relacionadas com aquelas provas, designadamente às de secretariado, vigilância e classificação.

No final da semana passada, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou ter atribuído aos 809 agrupamentos escolares e escolas não agrupadas 15,4 milhões de euros, dos quais 15,3 milhões para comprar ou reparar computadores, mas as escolas utilizaram apenas "8,32 milhões para a aquisição de computadores".

Os resultados das provas ModA não têm implicações na classificação interna do aluno, na aprovação nas disciplinas nem na transição de ano.

