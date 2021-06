Assim, de acordo com o Governo, este apoio à promoção é destinado a mercados de países terceiros.

"Esta medida comunitária, aplicada por Portugal no quadro do programa nacional de apoio ao setor vitivinícola, contabilizou para o ano de 2021 uma intenção de investimento superior à dotação do aviso de abertura do concurso", explicou o Ministério.

Por isso, "e de forma a garantir a elegibilidade das ações de promoção das candidaturas submetidas no Concurso n.º 1/2021, o Ministério da Agricultura reforçou a dotação comunitária de seis milhões de euros para 10 milhões de euros", lê-se no comunicado.

O Ministério revelou ainda que "o mês de abril de 2021 registou, à semelhança do mês de março, um comportamento muito positivo para as exportações nacionais em volume, valor e preço médio, concluindo-se o mês com +28,6%, +31,4% e +2,2% respetivamente", lê-se na mesma nota, que acrescenta que, em comparação com abril de 2020, "Portugal registou um aumento de 27,6% em volume, de 30,7% em valor e de 2,4% no preço médio".

De acordo com a tutela, "para este impacto positivo contribuíram, de forma mais significativa, os mercados dos Estados Unidos, França e Alemanha", destacando ainda o "mercado do Canadá, Bélgica, Países Baixos e Suíça, que registaram um crescimento nas vendas, em valor e no preço médio".

Citada na mesma nota, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, disse que "a promoção dos vinhos de Portugal em mercados de países terceiros tem sido fundamental para o comportamento positivo das exportações nacionais, inclusive no contexto de pandemia, sendo de destacar o desempenho das exportações do vinho certificado no mês de abril, segundo os últimos dados do INE".

