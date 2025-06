O protesto, convocado sob o lema "Queremos eleições!", foi inicialmente anunciado apenas na cidade de Pozarevac, no leste da Sérvia, mas organizações estudantis e cívicas de dezenas de outras cidades decidiram organizar as suas próprias marchas para uma contestação grande e coordenada.

Vucic, que domina a política sérvia desde 2014, prometeu eleições antecipadas após ter concluído os preparativos para a Expo 2027 em Belgrado.

Na capital sérvia, os estudantes bloquearam duas importantes vias de acesso, as pontes Branko e Gazela, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Milhares de estudantes bloquearam pontes, gritando 'slogans' como "Queremos eleições!" e "Atenda às exigências!", informou a agência de notícias Beta.

Os protestos ocorreram também em Novi Sad, a segunda maior cidade do país, onde a cobertura de uma estação ferroviária colapsou em 01 de novembro de 2024, matando 16 pessoas.

O acidente, que os manifestantes disseram ter sido causado pela corrupção endémica no país dos Balcãs, desencadeou uma onda de protestos, que se mantém até hoje.

Desde o início da onda de protestos que os estudantes exigem explicações e documentação completa sobre o concurso para a construção da estação, que foi renovada por uma empresa chinesa.

Os manifestantes acreditam que esta reivindicação não foi atendida e pedem agora eleições parlamentares antecipadas.

Vucic convocou eleições várias vezes no passado, quando convinha ao partido no poder, o Partido Progressista Sérvio (SNS), para reforçar ainda mais a sua posição política e consolidar o poder.

As anteriores eleições parlamentares antecipadas foram convocadas para novembro de 2023, embora estivessem originalmente agendadas para 2026, no meio de outra onda de protestos contra a corrupção, o crime e as dificuldades económicas.

Nestas eleições, o SNS obteve 48% dos votos e 129 dos 250 lugares no parlamento, contando, além disso, com o apoio dos 18 deputados do Partido Socialista.

As próximas eleições regulares estão marcadas para o final de 2027.

