Promovida pelo município, a 37.ª edição da Feira da Castanha - Festa do Castanheiro de Marvão vai decorrer entre os dias 13 e 14 deste mês, sendo este evento considerado um dos 'ex-líbris' daquele concelho do Alto Alentejo.

"Este ano vamos ter uma versão da feira mais restrita devido à pandemia de covid-19, com três toneladas e meia de castanha [adquirida a produtores locais] e mil litros de vinho. A feira vai desenvolver-se dentro da normalidade, mas com menos expositores, só do concelho", disse o presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino, em declarações à agência Lusa.

Para o autarca, o regresso deste certame num contexto ainda de pandemia tem como objetivo "dar um impulso" à economia local.

"Nós não vamos ter eventos na tenda [espaço onde ocorriam concertos] por causa da concentração de pessoas, mas vamos ter três magustos espalhados pela vila e animação de rua", acrescentou.

Em 2022, o autarca espera desenvolver uma edição da Feira da Castanha - Festa do Castanheiro de Marvão "à maneira", uma vez que este é "um dos maiores eventos" da região e que, anualmente, acolhe milhares de visitantes.

"Este é um dos maiores eventos de Marvão, é um daqueles que assinalam a cultura da castanha e do castanheiro, as tradições ligadas à castanha. Marvão já teve muito mais áreas de castanheiros do que tem hoje, no entanto, continuamos a lutar para que haja mais plantações de castanheiros, pois são um símbolo da paisagem de Marvão", sublinhou.

No Alto Alentejo, o microclima da serra de São Mamede, propício à produção de castanha, já levou a que as entidades que tutelam o setor considerassem a castanha de Marvão como de origem protegida.

Na zona predominam nos campos as espécies Bária e Clarinha.

Durante os dias em que vai decorrer a Feira da Castanha, os visitantes vão poder participar em provas de vinhos e nos magustos, assistir a palestras sobre a castanha e 'showcookings', e adquirir peças de artesanato e produtos locais.

Também em Marvão, a partir de sábado e até ao dia 21 deste mês, vai decorrer em 14 restaurantes aderentes do concelho a iniciativa "Quinzena Gastronómica da Castanha".

