"Em princípio vamos fechar o acordo hoje à tarde com o CDS", disse aos jornalistas Miguel Albuquerque, presidente do executivo madeirense desde 2015, à saída da Sé do Funchal.

O PSD obteve no domingo 23 lugares no parlamento regional, falhando por um a maioria absoluta, pelo que um acordo com o CDS-PP, com um deputado eleito nestas legislativas, permite atingir essa meta.

VAM // ROC

Lusa/fim