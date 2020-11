"A União Europeia [UE] está a acompanhar de perto as eleições presidenciais e do congresso nos Estados Unidos. Tomamos nota dos últimos desenvolvimentos no processo eleitoral e, nesse âmbito, a UE felicita o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris", afirmou Charles Michel, numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas.

Na nota, Charles Michel sublinha que "a UE está empenhada numa forte parceria transatlântica e pronta a envolver-se com o presidente eleito, o novo congresso e a nova administração" norte-americana.

Michel congratulou-se, ainda, com "a participação recorde dos eleitores".

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos 'media' norte-americanos.

Segundo essas projeções, Biden totaliza 284 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente, Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

