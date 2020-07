O México superou a Espanha (28.363) no número de mortes devido à covid-19, e tornou-se no sexto país do mundo com mais óbitos registados durante a pandemia. A primeira morte por covid-19 no México foi registada a 18 de março e o primeiro caso de coronavírus data de 28 de fevereiro.

O diretor de epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, defendeu esta quarta-feira numa conferência de imprensa que o aumento nos casos acumulados confirma uma "tendência de desaceleração na transmissão".

O relatório técnico apresentado no Palácio Nacional na Cidade do México inclui 2.204 mortes consideradas suspeitas de coronavírus, embora essa confirmação dependa ainda de estudos laboratoriais.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde mexicanas notificaram 3.300 pacientes recuperados, elevando o número total de pessoas que já superaram a doença da covid-19 para 138.319, número que representa 60% do universo de casos confirmados, explicou o especialista.

A Cidade do México, com 48.568 infeções, e o Estado do México, com 34.953, são as entidades territoriais mexicanas com o maior número de casos acumulados, além de terem mais casos ativos e apresentarem a maior taxa de mortalidade.

Desde 01 de junho, o México está no período "novo normal", a partir do qual se regula as atividades económicas e de convivência por meio de um semáforo epidemiológico de quatro cores.

Em 14 de seus 32 estados, é aplicado o vermelho de alto risco e, nos 18 estados restantes, o laranja de alto risco. Nenhum estado mexicano foi declarado amarelo (risco médio) ou verde (risco baixo).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou mais de 10,56 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

JMC // JMC

Lusa/Fim