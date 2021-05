Desde o início da pandemia, o país contabilizou 219.323 óbitos e 2.368.393 casos.

O México é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 15.º em número de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Em abril, o Governo mexicano admitiu que o número total de mortes devido à covid-19 poderá chegar às 332.500, na sequência da divulgação de um relatório que analisou certidões de óbito.

O país, com 126 milhões de habitantes, já administrou 21.358.971 de doses da vacina contra a covid-19, com 9,5 milhões de pessoas a terem recebido as duas doses necessárias para completar o processo de vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.306.037 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.994 pessoas dos 840.008 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

