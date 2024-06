"A celebração do santo mais popular da cidade de Lisboa está de volta e, numa das noites mais movimentadas do ano, com a disponibilidade demonstrada pelos trabalhadores do metro", vão manter-se abertas as linhas Azul e Verde até às 03:00, avançou a transportadora no seu 'site'.

Também na rede social X (antigo Twitter), a empresa explicou que "de 12 para 13 de junho, o prolongamento do serviço" far-se-á "com comboios de seis carruagens", até às 03:00 nas linhas Azul, entre a Reboleira e Santa Apolónia, com exceção das estações Avenida, Alfornelos, Alto dos Moinhos, Praça de Espanha e Parque (encerram à 01:00), e Verde, entre Telheiras e Cais do Sodré, excetuando Roma, Arroios e Intendente (fecham à 01:00).

As linhas Amarela (Odivelas-Rato) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião) funcionarão com o serviço normal de exploração, com as estações a encerrarem à 01:00, acrescentou o Metropolitano.

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e a 01:00.

A empresa esclareceu que, para quem não disponha de passe ou outro título de transporte válido, pode ser usado cartão bancário com sistema 'contactless' ativo diretamente no validador no canal de acesso (1,80 euros por viagem) ou um título navegante ocasional.

O Metropolitano de Lisboa aproveitou ainda para endereçar "um sentido agradecimento a todos aqueles que, com o seu trabalho, prestam este serviço público tão reconhecido por todos os 'alfacinhas' em noite de Santo António".

LFS // MCL

Lusa/Fim