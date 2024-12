Atrasos na abertura de algumas mesas de voto estiveram entre as principais queixas de eleitores, à semelhança do que tem acontecido noutros escrutínios.

Apesar de o início da votação estar marcado para as 08:00 (09:00 em Portugal), a espera prolongou-se por mais DE uma hora nalguns locais.

No entanto, referiu fonte da CNE, todas as 1.709 mesas de voto do arquipélago estiveram em funcionamento.

Depois do fecho das urnas, a Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE) tem um portal para divulgação dos resultados provisórios, à medida que os votos forem contados, no endereço eleições.cv na Internet, a partir das 19:00 de Cabo Verde (20:00 em Lisboa).

Para as eleições de hoje havia cerca de 352 mil eleitores inscritos, sensivelmente mais 15 mil do que há quatro anos.

Em 2020, a abstenção geral na votação para as câmaras foi de 41,6%, com a capital, Praia, a registar a maior taxa, 55,6%, sendo o único dos 22 municípios em que mais de metade dos 86 mil inscritos não votou.

Há quatro anos, o Movimento pela Democracia (MpD, que lidera o Governo e tem maioria parlamentar) ganhou em 14 câmaras, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, principal partido da oposição) venceu em oito: apesar da derrota, cresceu em número de municípios e conquistou a cidade da Praia.

