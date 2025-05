Ao mesmo tempo, prometeu, a Alemanha "estará à frente desse objetivo", disse Merz na cerimónia de entrega do Prémio Carlos Magno, na cidade alemã de Aquisgrana, à presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen.

"A nossa tarefa histórica é tornar a Europa tão forte que possa restabelecer a paz no nosso continente e assegurá-la a longo prazo. Quero dizer-vos hoje: a Alemanha está disposta a assumir a liderança desta tarefa, em estreita coordenação com os nossos parceiros e vizinhos europeus", disse Merz.

O chanceler alemão salientou que, devido à ofensiva da Rússia na Ucrânia, desde o regresso da guerra à Europa, os europeus têm experimentado "de uma forma verdadeiramente existencial" o quanto está ameaçado o que o continente construiu no projeto europeu: a democracia e a liberdade.

"Vale a pena defender com determinação a liberdade e a democracia e, se necessário, lutar para as preservar", sublinhou.

Merz, que se reuniu na véspera com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu que a Alemanha continuará a apoiar o país invadido "com todas as suas forças", assim como contribuirá para a defesa dos seus parceiros e aliados.

O chanceler alemão lembrou que o país alterou recentemente a Constituição para dispor de fundos quase ilimitados para a defesa da Alemanha e dos respetivos aliados.

"Esforçamo-nos por estreitar ainda mais a cooperação europeia entre as nossas indústrias de defesa, dentro da União Europeia (UE), mas também com parceiros como o Reino Unido, a Noruega e outros", frisou, acrescentando que os alemães estão "dispostos a tomar decisões transcendentais na cimeira da NATO" em junho, em Haia.

"Decisões que cumprirão a responsabilidade da Europa pela sua segurança e reforçarão a aliança transatlântica como um todo", sustentou, enfatizando que, neste ponto, a tarefa e o objetivo da Europa também é continuar a desenvolver a parceria transatlântica como uma aliança forte em pé de igualdade e mantê-la para o futuro.

"Isto aplica-se quando se trata de criar e manter uma paz justa para a Ucrânia. E também se aplica para garantir a paz na Europa como um todo", indicou.

Merz assegurou que «a Alemanha coloca-se ao serviço desta Europa forte e unida» e «não ficará à margem quando se tratar de preservar e fortalecer a liberdade e a democracia, o Estado de direito e a dignidade humana no nosso continente".

"Nestes dias, semanas e meses, estamos a decidir, juntos, o futuro do nosso continente. Nós, muito concretamente. Porque a história não acontece por acaso. A política é feita pelas pessoas e a história nasce das decisões políticas", afirmou.

Merz assegurou que "há um novo espírito de unidade entre os Estados europeus", lembrando que tal se reflete na viagem de quatro líderes, incluindo ele próprio, a Kiev, nas reuniões de mandatários em várias capitais europeias ou no acordo que Von der Leyen assinou com Londres, que abre caminho para uma aproximação entre o Reino Unido e a UE.

"Ursula von der Leyen é a firme representante de uma Europa forte", afirmou o chanceler, que, ao felicitar a chefe do Executivo comunitário pelo Prémio Carlos Magno, também destacou que ela lidera as negociações com os EUA para pôr fim à guerra comercial no interesse dos 450 milhões de habitantes da UE e do mercado único.

Merz garantiu que trabalhará com todas as suas forças "por uma Europa que extraia novas forças da sua coesão", que continue a servir os cidadãos no futuro e que, acima de tudo, defenda a sua liberdade.

JSD // APN

Lusa/Fim