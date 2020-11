"Os alemães e os europeus sabem que devemos assumir mais responsabilidades nesta parceria" com os Estados Unidos, acrescentou em comunicado de imprensa a chanceler alemã, que detém a presidência do Conselho da União Europeia até ao final do ano.

Na sua opinião, os EUA e a UE devem estar "ombro a ombro no difícil teste da pandemia do novo coronavírus, na luta contra o aquecimento global e as suas consequências, contra o terrorismo, por uma sociedade aberta e o livre comércio".

