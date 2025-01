Meloni agradeceu ainda a cooperação em "questões de política internacional, como também se confirmou no contexto da presidência italiana do G7", segundo um comunicado, citado pela agência Efe.

Durante a conversa, a líder do Governo italiano quis também expressar a sua solidariedade e a do seu executivo "pela terrível devastação causada pelos incêndios na Califórnia".

De acordo com a nota, Biden quis recordar, em particular, a importância do resultado alcançado no G7 "do acordo para o desembolso de empréstimos à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de dólares [48,6 mil milhões de euros], com base nos lucros dos ativos soberanos russos congelados".

Segundo um comunicado da Casa Branca, Biden teve de cancelar a sua visita a Itália devido aos incêndios na Califórnia e "agradeceu a Itália a sua liderança no G7, na NATO e na União Europeia e expressou também a sua gratidão pelo apoio da Itália ao povo ucraniano".

"Ambos os líderes reafirmaram a relação forte e duradoura entre os Estados Unidos e a Itália", afirmou a Casa Branca numa nota.

No sábado passado, Meloni fez uma viagem surpresa para se encontrar com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na sua residência de Mar-a-Lago, na Florida, aquando da detenção no Irão da jornalista italiana Cecilia Sala, entretanto libertada.

