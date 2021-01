As Forças Armadas francesas deram conta que os seus aviões tinham eliminado "dezenas de extremistas islâmicos" naquela zona, enquanto os aldeões relataram a morte de vários civis depois de um helicóptero ter atacado um casamento na aldeia de Bounti.

Em comunicado, os MSF informaram hoje que tinham "tratado de oito pessoas gravemente feridas na sequência dos bombardeamentos nas aldeias de Bounti e Kikara, no centro do Mali, no domingo, 03 de janeiro de 2021".

A organização não-governamental, que é muito ativa na área, também relatou que os pacientes apresentavam "ferimentos de bala" e outros causados por explosões.

Os militares franceses explicaram, na terça-feira, citados pela agência de notícias France-Presse que realizaram apenas um ataque na região onde se localizam as aldeias de Bounti e Kikara.

Não deram pormenores sobre o local do ataque, mas admitiram ter usado um helicóptero.

As autoridades do Mali, por seu lado, mantiveram-se em silêncio.

As operações conjuntas entre o exército francês, presente desde 2013 na região do Sahel, onde mantém 5.100 soldados, e os exércitos nacionais da região são comuns.

A França acaba de perder cinco soldados, mortos no Mali por engenhos explosivos improvisados, incluindo três em Hombori, cerca de 100 quilómetros a leste de Bounti e Kikara.

A região de Mopti, onde Bounti se situa a cerca de 600 quilómetros de Bamako, é um dos principais centros de violência que irrompeu em 2012 no norte do país.

Desde que grupos armados - incluindo o do imã radical Peul Amadou Koufa, filiado na Al-Qaida - se instalaram ali em 2015, o centro tem sido palco de todo o tipo de vários ataques.

Dezenas de civis morreram num ataque contra um cortejo nupcial no centro do Mali na noite de domingo na povoação de Bounti, habitada maioritariamente por membros da etnia peul.

O autarca de Bounti, Adama Griaba, disse aos meios de comunicação social locais que o ataque causou uma centena de mortos e que várias pessoas ficaram feridas tendo sido hospitalizadas em Douentza.

A violência tem vindo a agravar-se nos últimos anos no centro do Mali.

De acordo com a MSF a região é neste momento a "mais mortífera" para as populações civis devido às ações de grupos extremistas islâmicos e conflitos entre comunidades num contexto de ausência das autoridades do Estado.

