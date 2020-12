"Os medicamentos essenciais, esses medicamentos de urgência, esses medicamentos para salvar vidas, nós temos falta e isso incomoda-nos", disse aos jornalistas Benvinda Vera Crus, médica que na quinta-feira se reuniu de urgência com o governo para pedir uma solução para o problema.

A responsável recordou que, no final do ano, é recorrente acontecer muitos incidentes e acidentes de viação que provocam a lotação hospitalar, sobretudo dos serviços de urgência do principal hospital do país, Aires de Menezes.